Speciaal voor mensen die iets minder goed tegen prikkels kunnen, houden de organisatoren van de kermis in Alphen zaterdag 23 april van 12.00 tot 13.00 uur een 'rustig uurtje'. Er is minder herrie, er knipperen minder lichten en de attracties draaien minder snel.

De kermis rond Koningsdag vindt dit jaar voor het eerst plaats in het Europapark, van vrijdag 22 tot en met woensdag 27 april. In het Alphense stadshart is geen plek meer voor kermissen, aldus de gemeente Alphen. Daarom vond de jaarmarktkermis vorig jaar al plaats op het parkeerterrein van voetbalclub ARC.

In het Europapark zijn op Koningsdag ook altijd kinderspelen. De kermis zal die niet hinderen, verwacht de gemeente.