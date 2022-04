Drie Bulgaarse mannen (31, 25 en 22 jaar) zijn vrijdagochtend aangehouden op verdenking van het stelen van meerdere katalysators. De politie vermoedt dat de mannen in wisselende samenstellingen te werk gingen, steeds in andere voertuigen zich verplaatsten en vaak veranderden van verblijfplaats.

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid startten in januari een onderzoek naar een groep mannen die zich mogelijk bezighielden met de diefstal van katalysatoren verspreid over heel Nederland.

Vooral voertuigen van het type Toyota Prius zijn in trek bij de verdachten, waarvan de katalysator bij een metaalbewerkingsbedrijf tussen de 200 en 300 euro oplevert. Na de diefstallen legden de verdachten de buit in bosjes om op een later moment op te halen.

Op heterdaad aangehouden

In de nacht van 27 januari werden meerdere verdachten op heterdaad aangehouden in Arnhem. Na die aanhouding werd het onderzoek voortgezet. Eén van de in januari aangehouden verdachten kwam vervolgens, samen met een andere verdachte, in beeld bij een katalysatordiefstal op 4 april in Eindhoven.

De mannen zijn afgelopen vrijdag rond 4.00 uur na een korte achtervolging klemgereden en in Helmond aangehouden. In hun voertuig zijn gereedschappen aangetroffen die worden gebruikt bij de diefstal van katalysatorens.

De drie Bulgaren zijn in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.