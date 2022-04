Op zaterdag 9 april is het weer zover: zo'n 2.000 hardloopliefhebbers doen mee aan de 10 Mijl van Zwolle-Zuid. Om het evenement in goede banen te leiden, zijn er tussen 10.00 en 20.00 uur allerlei verkeersmaatregelen. We zetten alle maatregelen voor je op een rijtje en leggen uit hoe je om kan rijden.

Op de looproute van de 10 Mijl van Zwolle-Zuid zijn volgens de gemeente verkeersmaatregelen noodzakelijk en worden verkeersregelaars ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de start en finish bij de Thorbeckelaan, bij de Zwarteweg en rondom de IJssel. Meestal zorgt een maatregel maar even voor oponthoud, maar op sommige plekken kun je beter omrijden. Bij de hardloopwedstrijd wordt tien mijl, oftewel ruim 16 kilometer, door de deelnemers gerend. Daarnaast is er een kortere afstand van vijf mijl en een kidsrun. Het parcours van de 10 mijl gaat grotendeels door de Zwolse buurt Ittersum en langs de IJssel. Als je met de auto langs de Pilotenlaan, Forelkolk, Commissarislaan en de IJsselcentraleweg wil rijden, kun je beter omrijden. Verder is de Nieuwe Deventerweg op het gedeelte tussen de Ittersumallee en de Thorbeckelaan dicht tussen 16.00 en 17.45 uur. Als je toch naar of uit Ittersum moet, kun je omrijden via de Oldeneelallee, Nieuwe Deventerweg en Troelstralaan. Fietsers die langs de Zwarteweg rijden, kunnen beter een andere fietsroute nemen tussen 16.30 en 20.00 uur. Bijvoorbeeld via de Schellertunnel, Jofferenlaan, Grenslaan, Grenspad (het fietspad langs de IJsselallee), Bloksteeg, Gruitmeesterslaan en het Ter Kuilenpad. Verder zijn er tussen 16.30 en 20.00 uur beperkingen op de fietsroute van Rondje Zwolle. Zo is de route ter hoogte van de IJssel niet beschikbaar. Als je met de bus gaat Ook sommige buslijnen rijden op 9 april tussen 16.00 en 20.00 uur een andere route door Zwolle-Zuid. Dat geldt voor stadslijnen 6 en 8 van Keolis. Een aantal bushaltes vervallen.