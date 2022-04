De politie heeft dinsdag twee jongeren aangehouden voor de mishandeling van meerdere ouderen op vrijdagavond 18 maart aan de Voorstad in Goes. Volgende week wordt de derde verdachte verhoord.

Het drietal wordt ervan verdacht dat ze twee mannen (78 en 80 jaar oud) en een vrouw (77 jaar oud) uit Goes hebben belaagd. De drie slachtoffers raakten lichtgewond. Het tweetal, een jongen (15) en een meisje (16) uit Goes, meldden zich afgelopen dinsdag, nadat een van hun moeders doorkreeg dat zij betrokken waren bij dit incident. Zij legden een verklaring af en moeten zich later bij de rechter verantwoorden.

De politie heeft met een negentienjarige jongeman uit Arnemuiden afgesproken dat hij komende week een verklaring komt afleggen over zijn betrokkenheid bij het geweld. De politie was aanvankelijk op zoek naar een scooterrijder, die zich tussen de slachtoffers en de belagers mengde. Ook deze heeft een verklaring bij de politie afgelegd.