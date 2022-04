Verhuurder Change= heeft in Amsterdam vermoedelijk ten onrechte meer dan een miljoen euro aan servicekosten geïnd. Uit een uitspraak van de rechtbank over de locatie in Zuidoost blijkt dat huurders soms meer dan 900 euro per persoon te veel aan servicekosten hebben betaald.

Dat zegt Stichting Woon, die bewoners bijstaat bij de Huurcommissie, aldus Kassa. Voor de locatie in Nieuw-West lopen nog procedures. In totaal huisvest Change= zo'n 1100 jongeren. Deze zomer tikte de rechte r de verhuurder al op de vingers. Huurders hoefden de zogeheten communitykosten niet te betalen, omdat er ook al servicekosten werden berekend. Change= besloot daarna de communitykosten onder te brengen bij de servicekosten, waardoor die verdrievoudigden. Volgens Stichting Woon staan de servicekosten niet in verhouding tot de geleverde diensten. "Uit de uitspraak over Zuidoost blijkt heel duidelijk dat huurders voor onder meer internet, een huismeester en de inventaris veel te veel moeten betalen", zegt een woordvoerder tegen het tv-programma. "Wie een tijdelijk huurcontract heeft en de servicekosten niet betaalt in afwachting van het geschil, dreigt zijn woning kwijt te raken." Stichting Woon spreekt van een angstcommunity. Verhuurder Change= herkent zich niet in dat beeld.