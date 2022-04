Bij een digitale actiedag heeft de politie donderdagmiddag twee verdachten aan kunnen houden die lange tijd onvindbaar waren. Het gaat om een 29-jarige Bredase verdachte die wordt verdacht van een inbraakpoging en een 34-jarige man die mogelijk een straatroof in Breda heeft gepleegd. De verdachten werden aangehouden in Breda en Etten-Leur.

De verdachte van de straatroof uit 2019 was al langer bekend bij de politie, maar leek onvindbaar. Een cyberteam van de politie wist de verdachte tijdens de actiedag op te sporen door beelden op sociale media te onderzoeken.

De 34-jarige man werd door agenten op zijn werk in Etten-Leur gevonden. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. De man is meegenomen voor verhoor en onderzoek.

Bij de straatroof moest een 32-jarig slachtoffer op 14 juli 2019 zijn telefoon afgeven. Hij werd door agenten in de Dieststraat gevonden met zware verwondingen aan zijn gezicht. Het is niet bekend of de politie de verdachte ook met de mishandeling in verband brengt.

Daarnaast werd donderdagmiddag in Breda ook een man van 29 jaar aangehouden voor een inbraakpoging op 27 maart 2021. Er werd toen niets meegenomen, maar de dader veroorzaakte wel braakschade. Door het digitale onderzoek werd de locatie van de verdachte achterhaald. Het is niet bekend waar hij geprobeerd heeft in te breken.