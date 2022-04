Dinsdag 12 april is de tweede editie van Poetry Per Tutti in het Forum Groningen. Tijdens deze poëzieavond treden verschillende dichters en artiesten op.

In 2020 was de eerste editie, ter gelegenheid van de jaarlijkse Poëzieweek. Volgens het Forum betreft het 'een gloedvolle, troostrijke poëzieavond met onstuimige, lichtvoetige, hartstochtelijke, diepzinnige, mind-blowende poëzie, spoken word en muziek'.



Levi Weemoedt, de 'dichter met een grimlach', komt naar Poetry Per Tutti om gedichten voor te lezen. Tjitske Jansen treedt op, evenals Sylvia Hubers, Sholeh Rezazadeh, Olivier van Eijk, Neusa Gomes en Jérôme Gommers. Het Nederlandstalige postpunk-duo Cashmyra komt het publiek vermaken met vervreemdende teksten, vuige herrie en spoken-word.



Meer informatie over tickets en de verschillende optredens is te lezen op de websitevan Forum Groningen.