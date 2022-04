Er zijn commissies waarin wordt gestemd, Secretary-Generals leiden alles in de goede banen en verschillende landen gaan met elkaar in discussie om resoluties aan te nemen. Tijdens de Haarlem Model United Nations wordt door scholieren de Verenigde Naties nagedaan en dat betekent ook heel veel vergaderen.

Er zijn commissies waarin wordt gestemd, Secretary-Generals leiden alles in de goede banen en verschillende landen gaan met elkaar in discussie om resoluties aan te nemen. Tijdens de Haarlem Model United Nations wordt door scholieren de Verenigde Naties nagedaan en dat betekent ook heel veel vergaderen.

Tijdens Haarlem Model United Nations (HMUN) kruipen scholieren uit binnen- en buitenland in de rol van de Verenigde Naties. Zowel in de Haarlemse raadzaal als het provinciehuis en in lokalen van het Stedelijk Gymnasium proberen de landen, net als de echte VN, wereldse problemen op te lossen.

In de raadszaal van het gemeentehuis zitten twee scholieren achter een bordje met daarop het land dat ze vertegenwoordigen. "Ieder land wordt gerepresenteerd door een leerling", vertelt Julian van Halteren, voorzitter van de vergadering. "Ze praten dus allemaal vanuit hun eigen policy [beleid, red.] en hoe dat land naar de kwestie aankijkt."

Niet alleen in Haarlem, maar ook in Den Haag, Amerika en Turkije worden deze conferenties georganiseerd. In Haarlem is de organisatie in handen van het Stedelijk Gymnasium, dit jaar alweer voor de 25ste keer, laat docent Arne van het Stedelijk Gymnasium weten.