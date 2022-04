De Oekraïense kinderen die worden opgevangen in Zoeterwoude gaan weer naar school. Sinds vrijdag krijgen ze les op basisschool Het Avontuur.

Sinds begin april worden er twintig vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op de begane grond van een leegstaand pand op het terrein van de Gemiva-SVG groep Swetterhage. De groep bestaat vooral uit vrouwen en kinderen.

Voor de komst van de Oekraïners vertelde burgmeester Fred van Trigt dat hij geen kant-en-klaar opvangplan wilde maken. "We laten de Oekraïners eerst even op adem komen om daarna aan hen zelf te vragen wat ze nodig hebben", vertelde hij. De basisvoorzieningen, waar Van Trigt onderwijs ook toe rekent, worden wel direct aangeboden.

Tijdens de raadsvergadering vroeg CDA fractievoorzitter Astrid Coene aan Van Trigt of hij ervoor wil zorgen dat ook de vluchtelingen tussen de 12 en achttien jaar zo snel mogelijk weer naar school kunnen gaan. Omdat Zoeterwoude geen middelbare school heeft, belooft de burgemeester om die wens in de regio te bespreken.

Op de eerste verdieping van het gebouw bij Swetterhage is ruimte om nog eens twintig vluchtelingen op te vangen. Of en wanneer dit gaat gebeuren is nog onbekend