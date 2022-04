Vanaf maandag hoeft niemand na een positieve zelftest meer naar de GGD voor een bevestigingstest. Voor zorgmedewerkers en kwetsbaren mensen is het advies om nog wel een PCR-test bij de GGD te doen.

Omdat de GGD Hollands Midden door het gewijzigde beleid minder testen gaat uitvoeren, zijn de teststraten in Bergambacht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Nieuwveen vanaf maandag definitief gesloten.

De teststraten die nog wel openblijven hebben voortaan kortere openingstijden. Daarnaast stopt het sneltesten voor onderwijspersoneel op alle overige locaties. Zorgmedewerkers kunnen nog wel bij de GGD terecht voor een prioriteitstest.

De GGD-teststraten in Alphen aan den Rijn en Gouda blijven open. Net als die in Leiden. Je kan iedereen voortaan van maandag tot en met vrijdag op afspraak terecht tussen 08.00 en 15.30 uur. In het weekend is dat tussen 08.00 en 12.00 uur. Voor alle dagen geldt dat mensen er tussen 09.00 en 11.00 uur zonder afspraak langs kunnen komen voor een test.

De testlocatie in Lisse is voortaan geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.45 tot 12.00. Op deze locatie kun je alleen op afspraak worden getest.

Voor het testen bij klachten komt de verantwoordelijkheid meer bij mensen zelf te liggen. Vanaf 11 april hoef je na een positieve zelftest geen bevestigingstest meer te doen bij de GGD. De zelftest is een betrouwbaar en snel middel en wordt op dit moment al veel gebruikt.

Het blijft voorlopig nog wel mogelijk om te testen bij de GGD voor een herstelbewijs. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om te reizen. Ook blijft de GGD-test beschikbaar voor zorgmedewerkers, kwetsbare mensen, hun mantelzorgers en mensen die geen zelftest willen of kunnen gebruiken.