Wéér ziet wooncorporatie Woonforte zich gedwongen beveiligers in te huren, omdat er vernielingen zijn gepleegd bij huizen in het Rode Dorp in Alphen dat binnenkort platgaan.

Een groep jongeren, waarvan de politie er naar eigen zeggen vorig weekeinde drie wist te achterhalen, had het gemunt op schuurtjes bij de sloopwoningen. Zij gooiden ruiten in, aldus de politie. Volgens Woonforte zijn bij huizen die al waren dichtgespijkerd de planken weggehaald. "We hebben de boel dus wéér laten dichtmaken. Erg vervelend, want dit kost geld." Woonforte rekent op een schadepost van duizenden euro's. De preciese schade is nog niet bekend, meldt een woordvoerder. Pakweg anderhalf jaar geleden werden van meerdere sloopwoningen in het Rode Dorp de ruiten ingegooid, ook brandde een schuur af. Daarna werd het toezicht al aangescherpt. In het gebied net buiten het Alphense centrum gaan, verdeeld over meerdere jaren, 172 woningen plat die zo'n honderd jaar oud zijn. Alle huizen worden vervangen door modernere woningen. Huurders die dat willen, kunnen terugkeren. Binnenkort start de sloop van de huizen in de tweede fase, meldt Woonforte. Eind 2023 start de laatste fase.