De wachttijden bij dienst burgerzaken zijn in veel Nederlandse gemeenten lang. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Gemiddeld bedraagt de wachttijd nu een maand voor een nieuw rijbewijs of paspoort, maar in sommige gemeenten is dat nog veel langer.

In veel gemeenten ontstaan de lange(re) wachttijden door de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen of vragen over hun situatie, volgens het AD. Andere redenen zijn de opgeschoven huwelijken door corona die nu ingepland worden en vragen over energietoeslag. Tel daarbij ziekmeldingen en personeelstekort op en je hebt alle ingrediënten voor het ontstaan van lange wachttijden.

In Amersfoort bedraagt de wachttijd gemiddeld zo’n zes weken. De duur hangt af van hoeveel aanvragen er binnenkomen en of er iemand toevallig afzegt. In Amersfoort maak je twee afspraken, waarvan één voor het aanvragen van het paspoort, en één om het paspoort vervolgens op te halen. Je kunt daarom beter niet te lang wachten met het aanvragen van een nieuw paspoort.

Online je gemeentezaken regelen is ook mogelijk, maar voor een nieuw rijbewijs of paspoort, moet je fysiek bij de gemeente langs. In sommige gemeenten kun je je rijbewijs digitaal verlengen, maar in Amersfoort is dat (nog) niet het geval.