Voor de tweede keer deze week is in Amersfoort hoogstwaarschijnlijk een wolf gespot. Op bewakingsbeelden, die vrijdagavond rondgaan in diverse WhatsApp-groepen, is te zien hoe het dier rond paradeert in de nieuwbouwwijk Vathorst.

De tijdsaanduiding duidt op woensdagochtend rond 6 uur. Diezelfde ochtend werd op de Zielhorsterweg, nog geen 5 kilometer verderop, óók een wolf gesignaleerd. Deze werd op beeld vastgelegd door de Achterveldse stukadoor Michel Rutte. Wie het filmpje in Vathorst heeft gemaakt, is nog niet duidelijk. Het dier liep door de Balatonmeer in het buurtje De Bron. Vrijdag doken ook beelden op van een wolf die bij Maartensdijk een ree buitmaakt. Dit indrukwekkend schouwspel werd vastgelegd door een wildcamera.