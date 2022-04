Voor de negentiende keer zijn Utrechtse grachten en kanalen Zaterdag het toneel van de Utrechtse grachtenrace ronDom. Die staat vaak garant voor fraaie plaatjes, zeker als de roeiers hun boot zo snel mogelijk door de smalle Oudegracht proberen te varen.

Om 11.00 uur beginnen de eerste teams aan de wedstrijd. Start en finish liggen in de Veilinghaven. Via Merwedekanaal en Vaartse Rijn komen de roeiers bij de Singel, om daarna via de Oudegracht de weg terug in te slaan. Om 13.30 uur begint de tweede heat.

De roeiers strijden om de Grachten Cup. Daarvoor moeten ze vier wedstrijden roeien. Naast Utrecht wordt er ook gestreden in Zwolle, Leeuwarden en Amsterdam. De sloep die in die vier wedstrijden het beste presteert neemt de cup mee naar huis.