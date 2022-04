Een scooterrijder is zaterdagochtend gewond geraakt na een aanrijding op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. De bestuurder kwam ter hoogte van de Conradkade in botsing met een personenauto.

De aanrijding vond zaterdag net na tien uur 's ochtends plaats. Verschillende hulpdiensten, waaronder twee politieauto's en een ambulance, werden voor het incident opgeroepen. De politie had de kruising direct afgezet voor verkeer, waardoor ook het openbaar vervoer er niet meer langs kon. De scooterrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet op het kruipunt onderzoek naar hoe de botsing heeft kunnen gebeuren. Bewoners in de omgeving klagen al langere tijd over gevaarlijke situaties op het kruispunt van de Laan van Meerdervoort met de Conradkade. Door het ongeluk rijdt tram 3 van Zoetermeer slechts tot HMC Westeinde en vervolgens via de route van tram 2 naar Kraayenstein. De HTM adviseert reizigers van tram 3 om alternatieve routes te nemen: tram 11, 12 en bus 23 en 26 zijn daarbij mogelijk.