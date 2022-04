Woningcorporatie Ymere gaat de maximale gemiddelde huurstijging voor sociale huurwoningen vanaf 1 juli 2022 terugschroeven van 2,3 procent naar 1,6 procent. Dat is de uitkomst na onderhandelingen met SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere).

Landelijk is voor sociale huurwoningen een jaarlijkse huurstijging van maximaal 2,3 procent toegestaan. In de vrije sector is dat 3,3 procent per jaar.

De huurdersorganisatie is naar Ymere gestapt omdat ze vindt dat de maximale huurverhoging 'simpelweg niet meer op te brengen is'. "De inflatie en de energieprijzen stijgen razendsnel terwijl een grote groep huurders al financieel klem zit", zegt Wilma van Lijf, voorzitter van de SHY.

Daarnaast vindt de huurdersorganisatie dat een woningcorporatie als Ymere een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft naar de huurders. "Die verantwoordelijkheid is nu door Ymere concreet ingevuld. Daar zijn we blij mee."

De woningcorporatie en huurdersorganisatie zijn het op 18 maart eens geworden over de voorgestelde huuraanpassing van Ymere. Daarnaast laat Ymere aan SHY weten ook extra maatregelen te nemen om de grootste klappen op te vangen voor huurders die financieel klem zitten. "Mensen die in de knel komen, moeten geholpen worden", schrijft Ymere. "Daar gaan we ons samen voor inzetten."