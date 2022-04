Goed nieuws voor alle Eindhovenaren die met de trein reizen en drankjes in plastic flesjes meenemen. Je hoeft niet meer naar de supermarkt om statiegeld terug te krijgen. Je kunt op station Eindhoven vanaf september de flesjes op het perron inleveren. Je krijgt meteen het bedrag op je rekening gestort.

Station Eindhoven Centraal krijgt samen met Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den haag de primeur met de inlevermachines voor kleine plastic statiegeldflesjes. Per 1 juli 2021 is statiegeld van vijftien eurocent op deze flesjes ingevoerd.

Je krijgt makkelijk je statiegeld terug via een tikkie. Je kan met je mobiel de QR-code scannen waarmee het statiegeld via de Tikkie-app binnen enkele tellen op je bankrekening staat.

Op de vijf grootste stations komen in totaal zeventien automaten te staan waar statiegeldflesjes worden ingenomen. Met de eerste machines op die stations worden volgens de NS meer dan tien miljoen kleine plastic flesjes per jaar opgehaald.

Als alles volgens plan verloopt, komen in 2023 deze machines op nog zeventien stations. Het uiteindelijke doel is om op vijftig stations in Nederland automaten te zetten. De machines zijn ook geschikt om vanaf 31 december statiegeldblikjes in te leveren.