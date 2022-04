De wachttijden bij dienst burgerzaken zijn in veel Nederlandse gemeenten lang. Dat blijkt uit onderzoek van het AD.

Gemiddeld bedraagt de wachttijd nu een maand voor een nieuw rijbewijs of paspoort, maar in sommige gemeenten is dat nog veel langer.

In veel gemeenten ontstaan de lange(re) wachttijden door de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen of vragen over hun situatie, volgens het AD. Andere redenen zijn de opgeschoven huwelijken door corona die nu ingepland worden en vragen over energietoeslag.

In Zwolle kan het zes tot zeven weken duren voordat je een afspraak kan maken om je paspoort, ID-kaart of rijbewijs te verlengen. De gemeente maakte op 7 april bekend dat het erg druk bij de publieksbalies op het kantoor is en het daardoor langer duurt voordat je een document hebt. De gemeente is bezig om (tijdelijk) extra mensen aan te nemen voor de publieksbalies.

Gemeentezaken kun je ook online regelen maar voor een nieuw rijbewijs of paspoort, moet je fysiek bij de gemeente langs. Wel kun je je rijbewijs digitaal verlengen bij verschillende gemeenten. Dat kan ook via de site van de gemeente Zwolle. Hiervoor betaal je hetzelfde bedrag als dat je fysiek bij de gemeente langs zou gaan.

Voor het online aanvragen moet een pasfoto worden gemaakt bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. Die foto gaat dan digitaal naar de RDW, die het rijbewijs verzorgt.