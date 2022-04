Bij een bedrijfsterrein in havengebied Vlissingen-Oost zijn zaterdagnacht vijf mannen aangehouden na een inbraakmelding. Vermoedelijk waren ze op zoek naar drugs. Bij de actie is een waarschuwingsschot gelost. Dat heeft de politie zojuist bevestigd.

Rond 03.20 uur kreeg de politiemeldkamer een melding van een bedrijfsinbraak bij de Denemarkenweg. Het alarm was namelijk afgegaan. Diverse eenheden van politie en douane gingen vervolgens ter plaatse.

Agenten ontdekten braakschade. Tijdens de zoektocht zagen agenten dat enkele mannen probeerden te vluchten. Eén van de agenten loste hierop een waarschuwingsschot.

Op het terrein en in de omgeving werden in totaal vijf mannen gearresteerd. Het vijftal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. In de loods van het bedrijf stond een reeks tassen, gevuld met wit poeder.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het vermoedelijk om cocaïne. Leden van het Team Bijzondere Bijstand van de douane kwamen met spoed in meerdere onopvallende voertuigen ter plekke om de locatie te beveiligen. De tassen en de inhoud zijn in beslag genomen en worden later onderzocht.

Bij de actie werd ook een politiehelikopter ingezet. Deze arriveerde rond 5.00 uur bij het havengebied en cirkelde een half uur lang rondom de Bijleveldhaven. Tot 06.20 uur was een deel van het havengebied door de politie afgezet.

Agenten in kogelwerende vesten zetten de rotondes bij de Engelandweg en de Frankrijkweg dicht. De afzetting zorgde ervoor dat vrachtwagens en werknemers van bedrijven in het havengebied tijdelijk niet van en naar hun bestemming konden.