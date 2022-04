Bij een bedrijf aan de Westkade zijn vrijdagavond enkele stacaravans in vlammen opgegaan. De brand was ontstaan in een ton waar een vuur in was gestookt.

De brand werd bij de alarmdiensten gemeld rond 23.10 uur. De brandweer stuurde meerdere wagens richting de Westkade, vanuit kazernes in Sas van Gent, Sluiskil en Terneuzen. Die hadden heb vuur snel onder controle. Nog geen tien minuten later meldde de Veiligheidsregio Zeeland dat de brandweer de brand meester was. Volg Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland