Op de Tramsingel in Breda is vrijdagavond een ongeluk gebeurd. Een maaltijdbezorger op een scooter werd aangereden door een automobilist. Hoe dat kon gebeuren, is nog onbekend.

Dat gebeurde even na 19.00 uur. De politie en ambulance kwamen ter plaatse. Omdat weggebruikers langs de plaats van het ongeluk bleven rijden, sloten agenten de weg even in beide richtingen af. De bezorger is na behandeling door het ambulancepersoneel lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben verklaringen opgenomen, en inmiddels is de weg weer vrij. De politie doet geen verder onderzoek naar het ongeval.