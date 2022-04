Om stadsgenoten met een kleinere portemonnee te helpen, krijgen sommige bewoners een energietoeslag. Het verschilt per gemeente wie deze toeslag krijgt en hoe hoog dat bedrag is.

Gemeenten bepalen zelf welke inwoners het bedrag straks op de rekening zien. In de meeste steden gaat het om huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Andere gemeenten selecteren stadsgenoten die maximaal 120 procent van het bruto minimumloon verdienen.

Het sociaal minimum is een door de overheid vastgesteld bedrag dat Nederlandse huishoudens minimaal nodig hebben om te kunnen leven. Bij alleenstaanden ligt dit bedrag op 1.250,19 euro bruto per maand en bij mensen die samenwonen op 1.724,99 euro bruto per maand. Hier zie je alle bedragen van het sociaal minimum per leeftijd en woonsituatie.

Het minimumloon ligt in 2022 op 1.725 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Hoeveel uur daaronder valt, verschilt per sector. Hier zie je alle bedragen van het bruto minimumloon per leeftijd of per uur.

Hoe hoog de energietoeslag is, verschilt ook per gemeente. En dat varieert flink! Woon je in Den Haag, dan krijg je 900 euro. Rotterdammers die net zoveel verdienen, hebben minder geluk; zij ontvangen 200 euro. Voor Haarlemmers geldt hetzelfde als in de havenstad: ook zij krijgen een bedrag 200 euro.

Hoe hoog de energietoeslag is, verschilt ook per gemeente. Huishoudens met een (bijstands)uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere Haarlemmers, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW'ers zonder aanvullend pensioen, moeten het zelf aanvragen bij gemeente Haarlem. Neem dan contact op met een budgetcoach van de gemeente Haarlem voor meer informatie. Klik hier om te mailen.

De bijdrage is voor veel inwoners uit Haarlem met een kleinere portemonnee welkom, maar als je nu al financiële problemen hebt vanwege de hogere kosten, kun je een betalingsregeling afspreken met je energieleverancier. Het geldloket van de gemeente kan je hierbij helpen. Klik hier om een afspraak te maken bij de gemeente Haarlem.

Je kunt ook gratis naar het landelijk telefoonnummer (0800-8115) bellen om anoniem je verhaal te doen en advies te vragen.