Worthy de Jong, ook wel Mister ZZ Leiden genoemd, gaat na afloop van het lopende seizoen weg bij Zorg en Zekerheid Leiden Basketball. De Jong vertrekt op eigen verzoek. Dat heeft de Leidse basketbalclub bekendgemaakt.

Het contract van de 34-jarige basketballer loopt nog tot en met het seizoen 2022/2023, maar dit zal hij dus niet uitdienen. In gesprekken met de clubleiding heeft De Jong aangegeven een andere weg in te willen slaan, waar onder meer 3×3 basketbal een deel van zal uitmaken.

"Ik heb dertien jaar professioneel basketbal gespeeld en alles gegeven op het basketbalveld", stelt Worthy de Jong. "Iedere training en iedere wedstrijd geef ik 100 procent om samen met m'n team het beste eruit te halen. Ik merk dat het steeds moeilijker wordt dit op te brengen.

Ik wil prijzen winnen en zal er alles aan doen om ook dit seizoen tot een goed einde te brengen en de club nog een beker te bezorgen. Ik ben de organisatie, sponsoren, vrijwilligers en fans van Zorg en Zekerheid Leiden zeer dankbaar voor alle mooie jaren die ik hier heb mogen spelen.

Ik kan terugkijken op een fantastische periode in mijn leven, waarin ik van mijn passie basketbal mijn beroep heb kunnen maken. Ik zal de mooie momenten bij Zorg en Zekerheid Leiden koesteren en in het bijzonder de vriendschappen die het mij heeft gebracht."

"Worthy is een speler van de buitencategorie, spectaculair in het veld en geliefd bij de fans, echt iemand voor wie je naar de hal komt", zegt Marcel Verburg, voorzitter van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball.

"Wij hebben het voorrecht gehad om hem elf jaar in Leiden te kunnen bewonderen en ik weet zeker dat iedereen die betrokken is bij de club, hem enorm zal gaan missen."

De Jong wordt niet voor niets Mister ZZ Leiden genoemd. Hij heeft vrijwel alle records in handen bij Zorg en Zekerheid Leiden. Hij speelde tot nu toe in totaal 514 officiële wedstrijden voor Zorg en Zekerheid Leiden, waarin hij 6.642 punten scoorde.

Als speler van Zorg en Zekerheid Leiden werd hij drie keer landskampioen, twee keer winnaar van de NBB Beker en drie keer winnaar van de SuperCup. Daarnaast won hij een waslijst aan persoonlijke awards.

Zo werd hij één keer MVP (Most Valuable Player) van de competitie, één keer MVP van de play-offs, één keer MVP van de All Star Game, viervoudig lid van het All Star Team, viervoudig lid van het All Defense Team, één keer Most Improved Player of the year, één keer Defensive Player of the year en twee keer Leids Sportman van het jaar.

Zijn hoogste score in een competitiewedstrijd was 35 punten, op 4 oktober 2014 in de Vijf Meihal tegen Aris Leeuwarden. Dat was niet zijn hoogste individuele score, want die staat op 36 punten, behaald op 22 januari 2020 in een uitwedstrijd voor de FUBA Europe Cup tegen het Turkse Pinar Karsiyaka.

De cijfers zijn mede tot stand gekomen door Jacob Bergsma.

Zorg en Zekerheid Leiden zal in het komende seizoen een moment kiezen, waarin officieel afscheid van Worthy de Jong zal worden genomen in het bijzijn van de fans.