Meer dan 500 mensen staan op de wachtlijst voor de hiv-preventiepil bij de GGD Amsterdam. Sinds afgelopen najaar zit het zogenoemde PrEP-programma vol, laat hoofd van het Centrum voor Seksuele Gezondheid Elske Hoornenborg weten. De dienst wil graag iedereen kunnen helpen, maar dat lukt helaas niet.

Het PrEP-programma van de GGD Amsterdam heeft in totaal plek voor 2.900 mensen. Wie in het programma zit, wordt elke drie maanden getest op hiv en soa's en kan PrEP-pillen kopen voor 7.50 euro voor dertig pillen. De bijbehorende diagnostische onderzoeken zijn gratis.

"We zitten sinds de herfst van 2021 vol", vertelt Hoornenborg. "Mensen moeten online een afspraak maken voor een soa-test, en we zien dat veel mensen dat proberen te doen." Ook voor het PrEP-programma moeten mensen zich online aanmelden, en dat zijn er ongeveer twintig per week.

De GGD kijkt samen met huisartsen in Amsterdam of ze mensen die al langer in het programma zitten en waarbij de behandeling stabiel is, kunnen overdragen naar de huisarts: "Huisartsen kunnen en willen dit overnemen. De GGD is er voor de meest kwetsbare mensen."

Het probleem speelt niet alleen in Amsterdam. Ook in Utrecht is de wachtlijst voor de pil ellenlang, zo schrijft het AD. Daar staan meer dan driehonderd mensen op de wachtlijst, en zouden er tijdens het wachten zelfs mensen besmet zijn geraakt, schrijft de krant.

Bert Herberigs van het Aidsfonds strijdt voor een bredere beschikbaarheid van de hiv-preventiepil. Hij noemt het onbegrijpelijk dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

"De toegang tot PrEP in Nederland is nog steeds niet goed geregeld en dat is een gemiste kans. Dit middel is essentieel om het aantal besmettingen terug te dringen en zorgt voor een kostenbesparing in de zorg. Want PrEP voorkomt levenslange behandeling voor een hiv-infectie", aldus Herberigs.