Het voorspellen van een Grand Prix is door de nieuwe regels een stuk lastiger geworden, zo ook op Albert Park. Trekt Red Bull Racing komend weekend de goede lijn door, of weet Ferrari extra snelheid te vinden? NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke, Ho-Pin Tung en Bas Scharwachter durven er niet al hun geld op te zetten, maar wagen toch een poging in deze vooruitblik op de Grand Prix van Australië.