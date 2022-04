De politie heeft acht mensen aangehouden voor de ongeregeldheden rondom de IJsselderby tussen aartsrivalen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.

Volgens een woordvoerder gooiden zondag zowel tijdens als na de wedstrijd meerdere supporters met stenen, zwaar vuurwerk en andere spullen. Eén agent raakte gewond. De Supportersclub van PEC is niet blij met het politieoptreden.

Na de verloren IJsselderby tegen Go Ahead Eagles (0-1) was de teleurstelling groot bij veel supporters van PEC Zwolle. De politie meldt dat het in het voetbalstadion in Zwolle al onrustig was en een grote groep fans met spullen en zwaar vuurwerk gooide.

"Ik heb er heel wat aan over gehouden. Tien euro aan muntjes, een stuk of veertig aanstekers, AirPods en wat lampjes voor op de fiets", vertelde GA Eagles-doelman Andries Noppert na de wedstrijd.

De onrust was volgens de politie de reden om supporters niet allemaal tegelijkertijd het stadion uit te laten. 'Er is toen besloten om de supporters geleidelijk het stadion te laten verlaten', vertelt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.

Niet voorkomen

Buiten het stadion kon na de wedstrijd echter niet voorkomen worden dat teleurgestelde supporters met stenen, zwaar vuurwerk en andere spullen gooiden. De Mobiele Eenheid werd ingezet en na de wedstrijd zijn acht aanhoudingen verricht. De aangehouden mannen komen uit Zwolle, Raalte en Wapenveld en zijn tussen de 18 en 48 jaar.

Politiewoordvoerder Schoorlemmer meldt dat de politie wel heeft kunnen voorkomen dat supporters van PEC Zwolle de confrontatie aangingen met de aanhang van Go Ahead Eagles. Gemaskerde supporters probeerden onder meer via het sportpark van Be Quick '28, dat naast het stadion ligt, het uitvak te bereiken.

Omsingeling groep

Volgens de politie werd de groep omsingeld door de ME en ook toen zijn blikjes, zwaar vuurwerk en andere spullen gegooid richting agenten. Eén agent is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat de verwondingen komen door gegooide vuurwerkbommen. 'Meer aanhoudingen op een later moment worden niet uitgesloten', zegt de politie een dag later.

De Supportersclub van PEC Zwolle laat vandaag in een statement weten 'verbijsterd en enorm teleurgesteld te zijn' over het optreden van de ME. Volgens voorzitter Freddy Eikelboom zijn supporters na de wedstrijd ingesloten bij het supportershome.

Klappen met wapenstok

'Het werd hierdoor onrustig en veel fans werden gedwongen het supportershome in te gaan', meldt Eikelboom. 'Ruim twee uur later vertrok de ME en konden fans eindelijk naar huis.

De Supportersclub keurt alle vormen van geweld ten strengste af. Onschuldige fans kregen de nodige klappen met de wapenstok. We betreuren het dat onze leden en bezoekers het slachtoffer werden van excessief optreden van de politie.'

De Supportersclub wil met de politie en PEC Zwolle in gesprek over de gebeurtenissen. 'We willen goede afspraken maken om dit soort optredens in de toekomst te voorkomen.'

De politie wil niet reageren op het statement. Woordvoerder Schoorlemmer: 'We gaan niet in op een openbaar bericht op sociale media.' Ook PEC Zwolle reageert niet op de recente ontwikkelingen: "Het is eerst een zaak van de politie."