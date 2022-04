Als het aan de NS en het Belgische spoorwegbedrijf NMBS ligt, dan behoudt Breda altijd een directe treinverbinding met Antwerpen en Brussel.

Dat hebben burgemeester en wethouders van Breda gehoord van de vervoersbedrijven. Dat is dan ook de reden waarom ze denken dat er niets verandert aan de positie die de stad inneemt in het netwerk van internationale verbindingen.

Afgeschaft

Dat blijkt uit een brief die het stadsbestuur heeft gestuurd aan GroenLinks-fractievoorzitter Marike de Nobel. Die had in een vakblad gelezen dat Breda zijn directe en snelle verbinding met de Belgische steden zou kwijtraken. Dat zou gebeuren wanneer er een nieuwe intercity gaat rijden tussen Amsterdam en Brussel. Breda zou dan als halteplaats worden afgeschaft.

Maar zover is het nog lang niet, laat het college weten, en het zal er ook niet van komen. Want zelfs wanneer de huidige stop in Breda wordt opgedoekt, dan nog zal dat pas gebeuren als er eerst een gelijkwaardige nieuwe treinverbinding is opgestart.

Wat het stadsbestuur in ieder geval niet ziet zitten, is een shuttle die alleen maar tussen Breda en Antwerpen pendelt.