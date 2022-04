Zalencentrum Opera in Den Haag mag haar nachtvergunning houden. Dat bepaalde de rechter vandaag in een beroepsprocedure die omwonenden hadden aangespannen tegen de gemeente.

De omwonenden van het zalencentrum aan de Fruitweg maakten in 2019 bezwaar omdat de gemeente onzorgvuldig zou zijn geweest met de verstrekking van de nachtvergunning.

Volgens de buurtbewoners had dit niet gemogen vanwege het corruptieonderzoek dat naar de eigenaar van Opera en voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Gernaoui loopt. Daarnaast zou de overlast voor de buurt onvoldoende zijn onderzocht.

Het Openbaar Ministerie doet nog altijd onderzoek naar de totstandkoming van de nachtvergunning voor Opera. Ondernemer Atilla Akyol wordt samen met de wethouders verdacht van omkoping.

De rechter gaf vandaag aan dat het bezwaar van de buurtbewoners op dit vlak ongegrond is omdat het onderzoek van het OM nog niet afgerond is en eventuele misstanden niet bewezen.

Ook heeft de gemeente de overlast bij een nachtvergunning voldoende getoetst, oordeelde de rechter vandaag. Er zou sprake zijn van enige verstoring in de buurt, maar dat is onvoldoende voor het weigeren van de gevraagde nachtvergunning.

Bibob-onderzoek

De buurtbewoners haalden aan dat de politie eerder aanspoorde op een groot onderzoek naar het partycentrum. Een zogeheten Bibob-onderzoek (screening, red.) zou volgens de politie zicht geven op mogelijke ondermijning en mogelijk gevaar van criminele activiteiten. Het Bibob-onderzoek kwam er echter uiteindelijk niet omdat de gemeente daar niks in zag.

De rechter redeneerde vandaag dat de gemeente de bevoegdheid heeft om zo'n onderzoek uit te laten voeren, maar daartoe niet verplicht is. De gemeente gaf daarbij aan dat in het verleden vaker een bibob-onderzoek is uitgevoerd, zonder dat deze iets hebben opgeleverd.