Zowat de helft van de ploegen in de overgangsklasse A maakt nog kans op degradatie, zo klein zijn de krachtsverschillen in de poule.

Zondag behaalden de Eindhovense hockeyvrouwen tegen Zwolle onder leiding van Tahira Ramautar voor de derde keer op rij een 1-1 gelijkspel.

De teamprestatie afronden. Dat is dé kwaliteit van Ilse Delhaye-Koch. De inmiddels 36-jarige spits weet wat scoren is. De ene keer doet ze dat door een tip-in, de andere keer via de kaats. "Ik concentreer me vooral op het korte werk voor het doel. Mijn kracht ligt in de cirkel waar ik geregeld fungeer als eindstation."

"Ik ben niet iemand die met een rush het hele veld oversteekt en onderweg diverse tegenstanders dolt om vervolgens af te drukken. Evenmin ben ik iemand van het afstandsschot", geeft ze prijs. "Goals maken is het leukste wat er is, daar moet je eerlijk over zijn. Uiteraard staat alle activiteit ten dienste van het team."

Ze hockeyt al sinds haar vijfde. Begonnen bij PSV Tegenbosch, dat in 2000 met Racing fuseerde waardoor HC Eindhoven ontstond. Op één seizoen na is de spits haar club trouw gebleven. "Maar ja, nu wordt het onderhand tijd om te stoppen.

Het is vrijwel zeker dat ik bezig ben aan mijn laatste seizoen. Toegegeven: dat roep ik al een aantal jaren. Binnen het team kijken we elkaar meestal tijdens de winterstop heel diep in de ogen aan. De hamvraag luidt dan: hoe zien we samen de nabije toekomst tegemoet? Dat ik na elke training kamp met spierpijn heeft me aan het denken gezet."

Kleinste details geven de doorslag

Mocht Delhaye-Koch over enkele maanden inderdaad haar stick aan de wilgen hangen, dan resteert één vurige wens: niet degraderen. "We horen in de overgangsklasse thuis, maar tegelijkertijd zie je dat vijf à zes ploegen flink aan elkaar gewaagd zijn. De kleinste details geven de doorslag."

Net als in de twee vorige wedstrijden tegen Alecto en Leiden laat HC Eindhoven in het duel met Zwolle de zege glippen. Na een doelpuntloze eerste helft zet Wietske Velthuijs de thuisploeg in het derde kwart op voorsprong door een strafcorner te benutten.

Delhaye-Koch lijkt even later met een snoeiharde uithaal voor de beslissing te zorgen, maar de goal wordt afgekeurd wegens vermeend 'hakken' op de stick van de tegenstander. Een breekpunt in de wedstrijd, want Zwolle blijft door de discutabele beslissing in leven. Het geeft de bezoekers zoveel vertrouwen dat de gelijkmaker uiteindelijk onvermijdelijk is: 1-1.