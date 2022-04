In 2021 zijn er minder drugslabs van synthetische drugs en hennepkwekerijen ontdekt dan het jaar ervoor. Dat meldt de politie.

In de provincie Groningen ontmantelde de politie slechts één productielocatie, in 2020 ontmantelden agenten er nog drie. Ook werden er minder opslaglocaties opgerold: in 2020 werd er eentje ontdekt, in 2021 geen.

Een van de oorzaken van deze daling is dat criminele drugsnetwerken uit elkaar vielen nadat de politie cryptotelefoondiensten zoals EncroChat, Sky en ANOM kraakte.



Het aantal dumplocaties in Groningen steeg wel. In 2021 werden zes dumplocaties ontdekt, twee meer dan het jaar ervoor.