Minder inbraken en straatroven, maar verder was er vanmiddag weinig opbeurends te melden bij het jaarlijkse trendbeeld van de criminaliteit in de stad.

"Ik ben van nature een positief mens", zegt hoofd René de Beukelaer op de Stopera, "maar ik kan u heel goed volgen in de somberheid. Ik vind het echt een massief probleem waar we in Amsterdam voor gesteld staan."

Vanmiddag presenteerde de Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) het trendbeeld voor dit jaar op basis van de cijfers en ontwikkelingen op misdaadgebied in 2021.

En met name de drugscriminaliteit blijft tot grote zorgen baren. "Jongeren die echt heel vroeg in de criminaliteit belanden en dan ook echt nog in ernstige criminaliteit. Zware criminelen die over heel veel geld beschikken om in die wereld te acteren en afrekeningen als het over en weer niet bevalt", aldus De Beukelaer.

Het frustrerende voor de crime fighters: ze willen wel meer doen, maar komen al tijden mensen en middelen te kort. "Wij zien dus onder water wat er gebeurt", zegt hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw over onderschepte data van criminelen.

"Als je ziet wat we hebben liggen: dat zijn geen aangiftes, maar informatiepakketten waarmee we aan de slag kunnen. Daar kun je vee

l meer slagen toebrengen aan de georganiseerde criminaliteit dan we nu doen."