De ChristenUnie-SGP in Capelle aan den IJssel heeft goede hoop op deelname aan de nieuwe, brede coalitie in de IJsselgemeente.

Lijsttrekker Hilde Groenendijk heeft vorige week een tweede gesprek gehad met informateur Gerrit Kruijt. "Daarbij hebben we de zaken wat verder uitgespit. Wat we per se wél willen en wat niet", zegt ze.

De twee christelijke partijen - die 'los' van elkaar de verkiezingen ingingen - zijn goed voor 5 zetels en kunnen Leefbaar Capelle (11 zetels) aan het zo gewenste brede college van B en W helpen. Aangevuld met D66 (4) óf de VVD (4) komt het totaal dan op 20.

Dat is een zeer ruime meerderheid in de Capelse raad, die 33 raadsleden telt. "Als je puur naar de programma's kijkt, zitten we het dichtst bij D66. Niets ten nadele van de VVD, want dat zijn ook heel lieve mensen."

Alle fracties hebben een eerste 'aftastrondje' gehad met Kruijt. Bij de tweede afspraak kwamen meer details aan bod. "Wat wij absoluut belangrijk vinden, is duurzaamheid. Niet van die kleine initiatieven, maar doorpakken.

En niet wachten tot Den Haag over de brug komt, wat Nico (Van Veen, wethouder duurzaamheid - red.) heeft gedaan. Een breekpunt voor ons is dat de deur niet op slot mag voor asielzoekers. En dan heb ik het niet over de Oekraïense vluchtelingen, maar over mensen uit andere landen."



Ze refereert daarbij aan de pijnlijke discussie rond de opvang van dertig personen uit Afghanistan, die onlangs na een verhit debat tóch welkom bleken te zijn in Capelle. Dankzij één stem van Leefbaar-dissident Kees de Jong, die de voorstanders aan een minieme meerderheid hielp.

Ook in de vorige raadsperiode was de ChristenUnie-SGP kansrijk, maar miste de combinatiepartij het pluche op een haar na. Nu wordt gemikt op anderhalve wethouder. "Ik zit er heel ontspannen in. Het is prima als we meedoen, maar ik heb ook geen bezwaar tegen een plek in de oppositie."