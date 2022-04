De politie heeft zondagmiddag zeven personen tussen de 15 en 67 jaar aangehouden die betrokken waren bij een vechtpartij in een overdekt speelparadijs aan de Rotterdamse Koperstraat. Bij de vechtpartij raakte een agente lichtgewond.

Twee moeders kregen ruzie toen hun kinderen bezig waren op een speelautomaat. Een omstander probeerde die tevergeefs te sussen, maar kreeg uiteindelijk zelf klappen van een van de vrouwen. Deze vrouw gaf later aan dat ze gewurgd zou zijn door de man.

Toen de politie arriveerde, leek de ruzie met een sisser af te lopen. Even later sloeg alsnog de vlam in de pan. Bekenden van de vrouwen hadden zich inmiddels voor de overdekte speeltuin verzameld. Op een gegeven moment sloeg iemand een cadeautje uit de handen van een andere persoon en gingen de groepen met elkaar op de vuist.

Uiteindelijk moesten de agenten bijstand oproepen om de situatie onder controle te krijgen. Ook een wapenstok en pepperspray werden ingezet. Een agente raakte bij de vechtpartij gewond aan haar pols en liep schaafwonden en zere plekken op haar lichaam op.