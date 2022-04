De provincie Utrecht gaat subsidie verstrekken aan boeren die klimaatdoelen ondersteunen. Om de doelen te halen moeten onder meer de weidevogels en met name de grutto worden beschermd. Dat staat te lezen in de Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028.

De provincie wil het agrarisch natuurbeheer uitbreiden en zo de natuur- en landschapskwaliteiten in en rond weilanden, akkers en boerensloten behouden en verbeteren.

De biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap staan door het intensieve landgebruik in de agrarische sector onder druk. Het is daarom belangrijk dat boeren maatregelen nemen om de natuurwaarden op en rond hun percelen te versterken en de afname van de biodiversiteit een halt toe te roepen.

Op die manier ontstaat er leefruimte voor bijzondere planten- en diersoorten. Maatregelen die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld het niet bemesten van slootkanten, goed onderhoud van bomenrijen en ruimte geven aan broedende weidevogels.

De subsidies voor het agrarisch natuurbeheer worden gefinancierd door de Europese Unie (EU), de provincie en de waterschappen. Op dit moment is 7 miljoen euro per jaar beschikbaar, in de komende subsidieperiode zal dit bedrag groeien naar 10 miljoen euro per jaar.