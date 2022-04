Bij een ongeluk tussen een scootmobiel en een tram is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen. Het ongeluk vond plaats op de Graadt van Roggenweg in Utrecht, ter hoogte van de halte CS Jaarbeursplein en P+R Westraven.

Iets voor 15.30 uur rukte een traumahelikopter uit om hulp te verlenen bij het ongeluk. Vanwege de botsing is het tramverkeer stilgelegd.

Via twitter deelt de politie dat het een dodelijk ongeluk betreft en dat er een persoon om het leven is gekomen. De weg is afgezet voor onderzoek.