Een automobilist is met de schrik vrijgekomen na een flinke schuiver op de Nieuwkoopseweg nabij Aarlanderveen.

De bestuurder raakte maandagmiddag door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. Hij schoof via de rijstrook van het tegemoetkomend verkeer de berm in. De auto kwam achterstevoren half in de sloot terecht. De bestuurder bleef ongedeerd.