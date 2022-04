Uit Oekraïne gevluchte kinderen moeten uiterlijk na de meivakantie in Amersfoort naar de basisschool kunnen. Voor jongeren in de middelbare school-leeftijd wordt één gebouw aangewezen, waar ook kinderen die in de regio worden opgevangen naartoe kunnen.

Dat schrijft burgemeester Lucas Bolsius maandag in een brief aan de gemeenteraad. Vorige week stelde hij al dat kinderen op drie plekken in Amersfoort naar de basisschool moeten kunnen.

Uit de brief blijkt dat hiervoor De Kameleon in Zielhorst, Vuurvogel in Vathorst en de Dr. M. Van der Hoeveschool in Kruiskamp zijn uitgekozen. "De kinderen krijgen op deze locaties onderwijs in het Oekraïens en is er tijd voor sport en spel, cultuur en creatieve vakken", aldus Bolsius.

Voor jongeren tussen de 12 en achttien jaar in het voortgezet onderwijs komt er één onderwijslocatie. "De intentie is om vanuit deze plek onderwijs aan te bieden aan vluchtelingen die worden opgevangen in Amersfoort, Nijkerk, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Woudenberg en Nijkerk."

Wanneer deze locatie gereed is, is volgens de burgemeester nog niet bekend.

Sinds eind maart wonen er 125 Oekraïners - veelal vrouwen en kinderen - aan de Zonnehof in voormalig kantoorpand Suncourt. Morgen komt daar een pand aan de Plotterweg op bedrijventerrein De Hoef bij, zo schreef het AD vrijdag. Beide kantoorpanden samen kunnen noodopvang bieden aan 450 vluchtelingen.

Intussen wordt gewerkt aan het inschrijven van de vluchtelingen. Als zij een burgerservicenummer hebben, kunnen ze zorg en werk krijgen. Daarnaast regelt Amersfoort speciale bankpassen waarop zij leefgeld gestort krijgen.

Daar wordt in eerste instantie een bedrag van 150 euro op gestort. De latere bedragen kunnen worden aangepast aan de gezinssituatie van de vluchteling.