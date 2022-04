Wie vanaf woensdag in het stationsgebied bij Amersfoort Centraal loopt, moet niet schrikken van de camera die er hangt. Deze registreert een week lang de uitstaphaltes en gaat mede bepalen hoe het nieuwe ontwerp van het stationsgebied eruit komt te zien.

In de huidige situatie zijn er zes uitstapplekken voor bussen, maar mogelijk worden dit er in de toekomst vier. Hierbij gaat het om de stopplekken tegenover de fietsenstalling en niet om de bushaltes aan de linkerzijde van het station.

De reden is dat bekeken wordt of minder busplekken mogelijk is. De gemeente Amersfoort benadrukt dat de camera alleen de bussen vastlegt en er wordt gefilmd met een zeer lage resolutie.

Daarnaast wordt het overige verkeer niet vastgelegd en zijn kentekens van voertuigen niet zichtbaar. Nadat de tellingen zijn verwerkt, wordt al het beeldmateriaal vernietigd.