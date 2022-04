Buurtbewoners en Partij voor de Dieren Haarlem, hebben maandagmiddag geprotesteerd tegen het besluit van de gemeente Haarlem om een kapvergunning te verlenen voor het kappen van 3 oude lindebomen in de Gonnetstraat.

Martin Mees, buurtbewoner, is verbolgen over deze beslissing. "Ik vind het heel erg vervelend dat het college hiermee heeft ingestemd, zeker gezien de motie die eerder door de gemeenteraad is aangenomen om zorgvuldig met oude bomen om te gaan."

Sinds het begin van de bouwplannen in de Gonnetstraat zijn de drie oude lindebomen ingetekend in het uiteindelijke plaatje van hoe de nieuwe situatie met woningen moet worden. Maar afgelopen najaar besloot bouwbedrijf HBB toch een kapvergunning aan te vragen omdat de oude bomen in de weg zouden staan.

Mees besloot gelijk bezwaar aan te tekenen, maar de gemeente Haarlem gaf in december aan dat de aanvraag voor de kapvergunning was ingetrokken en dat zijn bezwaar daarom eigenlijk ook niet meer nodig zou zijn.

Zes weken later werd duidelijk dat het college besloten had toch mee te werken aan de aanvraag voor een kapvergunning. Mees diende opnieuw bezwaar in, maar dat werd niet ontvankelijk verklaard. Op 28 maart is de kapvergunning afgegeven door het college.

Buurtbewoners en Partij voor de Dieren snappen niets van deze beslissing. Martin Mees geeft aan dat tijdens inloopavonden met omwonenden en HBB is besproken dat de oude lindes behouden konden blijven.

"De Gonnetstraat kun je beter een laan noemen met prachtige groene bomen, heel lommerijk in de zomer. En daar gaan ze straks een hele hoek uitslopen en kleine prutboompjes voor in de plaats zetten. Het duurt ruim 50 jaar voordat we hetzelfde terughebben daar. Die lindebomen zijn 60 tot 80 jaar oud en een verrijking voor de buurt."

Ook Partij voor de Dieren is tegen het kappen van de 3 lindes en vindt dat er bij de bouwplannen rekening met de bomen moet worden gehouden. De partij heeft vragen gesteld aan het college over het besluit om akkoord te gaan met de kapvergunning.

Waarom het college besloten heeft om de kapvergunning te verlenen is niet duidelijk. De gemeente was nog niet in staat om uitgebreid te reageren, maar laat wel weten dat er een bomen voor in de plaats komen.