Een caravan omgebouwd tot een escaperoom is de komende week iedere dag op een andere plek in Leiden te vinden.

In de escaperoom leren deelnemers over dementie en hoe het is om dat te hebben. Het project wordt georganiseerd door Incluzio Leiden.

Vandaag staat de 'Mobiele Verwarring' voor het buurthuis in de Stevenshof geparkeerd. De binnenkant is ingericht als het huis van de fictieve persoon Harry. Hij is zijn bingokaarten kwijt en de deelnemers moeten die weer terug vinden.

Het doel van de escaperoom is om deelnemers te laten ervaren hoe het is om dementie te hebben. Na afloop wordt er met deelnemers teruggeblikt op het oplossen en tegen welke problemen mensen met dementie aanlopen.

De mobiele verwarring is deze week iedere dag op een andere plek te vinden. Dinsdag bij buurthuis Op eigen Wieken in de Merenwijk, woensdag bij Het Gebouw in de Kooi, donderdag in het Huysch van de buurt in de Morschwijck en vrijdag bij buurthuis Matilo.