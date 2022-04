De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij op het Bos en Lommerplein. Daarmee komt het aantal arrestaties op vier, de andere drie zijn gisteren al aangehouden. De verdachten komen allemaal uit Amsterdam. De politie heeft eerder vandaag in Bos en Lommer bij het winkelcentrum nazorg geboden aan geschrokken buurtbewoners.

Gisteravond werd om 18.30 uur een schietpartij gemeld bij de politie. Er viel één gewonde en toen al zijn drie verdachten werden aangehouden. "Gisteravond midden in een woonwijk, hartje Bos en Lommer een schietpartij daar zijn we vreselijk van geschrokken", aldus stadsdeelvoorzitter Fenna Ulicki.

"Wat wij als stadsdeel nu gaan doen de komende dagen is met de politie samen nazorg bieden." Agenten stonden daarom vanmorgen klaar met koffie en thee om onder het genot van een warme drank te horen over de ervaringen van omwonenden.

De politie riep vandaag ook getuigen nogmaals op om zich te melden. Daarnaast is de recherche op zoek naar camerabeelden van particulieren of ondernemers. Een bakkerij werd getroffen door een kogel. Er was personeel aanwezig, maar dat bleef ongedeerd.

In de buurt zijn gisteren meerdere schoten gehoord. Een getuige telde er zeven, andere buurtbewoners hoorden er vier, maar die zaten binnen. Deze werden niet alleen gelost op het Bos en Lommerplein, want ook op de Leeuwendalersweg bij de hoek van het Gulden Winckelplantsoen en op het Gulden Winckelplantsoen zelf is geschoten. De politiewoordvoerder sprak gisteravond van een vrij onoverzichtelijke situatie.

Vanwege de verschillende locaties wordt de impact van het incident op de buurt niet onderschat. "Ik kan me voorstellen dat mensen erg geschrokken zijn van de schietpartij", vertelt Ulicki. "Om die reden willen we nog actiever in de buurt zijn, om met mensen te spreken en gevoelens te delen. Het is nu belangrijk om er naast te staan en dat nazorg geboden wordt."