Ajax wordt tijdens de finale van de KNVB Beker gesteund door 17.500 duizend Ajacieden. Alle beschikbare kaarten voor de finale op 17 april tegen PSV zijn uitverkocht, zo meldt Ajax. De wedstrijd wordt gespeeld in De Kuip.

Ajax wist de finale van het bekertoernooi te bereiken door met 0-2 te winnen van AZ in op bezoek in Alkmaar, dankzij doelpunten van Steven Berghuis en Davy Klaassen.

Het pad van de Amsterdammers richting de bekerfinale werd bewandeld langs BVV Barendrecht (4-0), Excelsior Maassluis (9-0), Vitesse (5-0) en AZ. Tot zover dus nog geen enkel tegendoelpunt: doelsaldo 20-0.

Ajax speelde dit seizoen drie keer eerder tegen de ploeg uit Eindhoven. Aan het begin van het seizoen voor de Johan Cruijffschaal ging Ajax met 0-4 onderuit. In de eredivisie wisten de Amsterdammers twee keer af te rekenen met PSV. Het werd 5-0 in de eigen Johan Cruijf Arena en 1-2 in het Philips Stadion.

De strijd om de beker wordt op 17 april uitgevochten en de wedstrijd begint om 18.00 uur.