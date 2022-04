Een deel van de bewoners in de Wildemanbuurt in Nieuw-West leeft in huizen vol met schimmel. De omstandigheden zijn volgens hen onleefbaar, omdat de gezondheid wordt aangetast.

Mohamed Ould Chaib woont samen met zijn vrouw Ibtissam en drie kinderen in een appartement waar de schimmel overal te zien is. "Wij hebben schimmelproblemen in de keuken, in de slaapkamer en badkamer", vertelt hij.

"We hebben kleine kindjes en het is ongezond voor hen. Zij zijn nu ziek." Zijn vrouw vult aan: "Ze zijn al ziek en ze hoesten iedere dag. Dat kan je je kinderen toch niet aandoen? Mijn zoontje is anderhalf jaar en hij slaapt met schimmel in de slaapkamer. Naast zijn bedje."

Het gezin van Mohamed en Ibtissam is niet het enige schrijnende voorbeeld in de buurt. Ook Ibrahim, die alleen woont, laat in zijn woning zien dat de woonsituatie niet goed is. "Als iemand nou niet zijn huur betaalt, maar ik betaal elke maand de huur", geeft hij aan in een kamer met muren vol schimmel. "Als ik de woningbouw bel komen ze niet. Ik ben er moe van."

Een woordvoerder van verantwoordelijk woningcorporatie Stadgenoot laat weten dat de zorgen en problemen serieus worden genomen en de aandacht hebben. Momenteel wordt er samen met de gemeente gewerkt aan een integraal plan voor de buurt.

Hierin wordt sloop overwogen, maar ook renovatie behoort tot de opties. Stadgenoot geeft aan dat er op dit moment veel projecten lopen in de buurt en niet alles tegelijk kan worden opgepakt.

Voor de bewoners in de Wildemanbuurt is de maat echter al langere tijd vol en heerst het gevoel dat de woningcorporatie de mensen in de steek laat. "Eigenlijk zijn deze woningen volgens de bewoners niet bewoonbaar", geeft Tayfun Balçik van de actiegroep het gevoel weer.

"Mensen willen gewoon fatsoenlijk kunnen wonen in hun eigen woning waar ze per maand meer dan 500 of 600 euro huur voor betalen. Het liefste wat ze willen is dat de buurt gesloopt wordt en dat zij fatsoenlijke huurwoningen terugkrijgen van Stadgenoot."

De wens die vanuit de actiegroep namens de bewoners breed gedragen wordt is sloop van de bestaande flats. In 2009 was er al sprake van grootschalige renovatie en sloop, maar dat werd door de financiële crisis van die periode op de lange baan geschoven. "Maar ja, nu is er weer geld en er gebeurt nog steeds niks", aldus Tayfun Balçik. "De bewoners zijn nu ook wantrouwend tegenover de woningcorporatie van 'ja, wat is het nou waarom er eigenlijk geen oplossing komt?"

Mohamed en zijn vrouw Ibtissam hopen dat ze alle vijf snel naar een nieuwe woning kunnen. "Wij hopen op een gezonder huis, een gezonder leven", spreekt Ibtissam haar wens uit. "Zo snel mogelijk. En niet dat je elke dag schimmel moet schoonmaken."