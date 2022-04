De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek heeft op donderdag 24 maart een 32-jarige Leidenaar aangehouden in een pand in Hoek van Holland waar een hennepkwekerij gerund werd. Dat heeft de politie maandagochtend bekendgemaakt.

Toen de politie later ook de woning van de man doorzocht, werd onder andere een groot geldbedrag en een kilo verdovende middelen aangetroffen. De rechter-commissaris heeft bepaald dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten.

De recherche startte het onderzoek tegen de Leidenaar in december 2021, omdat het vermoeden bestond dat hij zich bezig hield met de productie van en handel in verdovende middelen, vuurwapens en witwassen.

De verdenkingen werden gaande het onderzoek zo sterk dat besloten werd de man op 24 maart te volgen. Die middag werd gezien dat de verdachte naar een loods in Hoek van Holland reed en daar met een aantal andere mannen naar binnen ging.

Het arrestatieteam is vervolgens de loods binnen gegaan en hield drie mannen, waaronder de Leidenaar, aan. In de loods werd, verdeeld over twee etages, een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met ruim 650 planten.

Na de aanhouding is een doorzoeking gedaan in de woning van de Leidenaar. Daar werd ruim 50.000 euro cashgeld, een kilo verdovende middelen, een Rolex en drie auto's aangetroffen en in beslag genomen.

Van de drie aangehouden verdachten, naast de Leidenaar nog een 33-jarige man uit Delft en een 39-jarige Hagenaar, zijn er twee met een dagvaarding heengezonden.

Zij zullen zich op een later moment moeten verantwoorden. De Leidse hoofdverdachte in het onderzoek is vorige week voorgeleid aan een rechter-commissaris die zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengde.