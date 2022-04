De grootste kans op een woninginbraak loop je in Oudewater. Vorig jaar was het daar twintig keer raak. Dat lijkt weinig, maar het gaat om 4,4 inbraken per 1000 huishoudens. Nergens anders in het Groene Hart is dat cijfer zo hoog.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag heeft gepubliceerd. Daaruit komt ook naar voren dat de kans op een inbraak in de provincie Utrecht landelijk gezien ook het hoogst scoort. In de CBS-cijfers is te zien dat het in Nieuwkoop relatief gezien het minste aantal inbraken zijn: 1,7 per 1000 woningen.

Oudewater mag de kroon spannen, maar ook in de rest van de zuidkant van het Groene Hart zijn vorig jaar veel inbraken gepleegd. In Krimpenerwaard en Zuidplas ging het om 4,1 inbraken per 1000 huishoudens.

Van de drie grote steden in de regio, Alphen, Woerden en Gouda scoort de laatste ook nog hoog met 4. In absolute aantallen voert die stad met 135 woninginbraken in 2021 de lijst aan. Alphen staat met 115 inbraken op de tweede plaats (2,3 per 1000 huishoudens).

In Woerden werd in 70 woningen ingebroken vorig jaar, 3,1 per 1000 huishoudens. In heel Nederland is 23.550 keer melding gedaan van een inbraak.

Lichtpuntje

Als lichtpuntje bij de cijfers noemt het CBS dat het aantal woninginbraken in tien jaar tijd met zo'n 75 procent is gedaald. Ook meent het CBS dat het aannemelijk is dat het vele thuiswerken en thuisblijven de afgelopen twee jaar de kans op inbraak heeft verkleind.

In totaal werden er ruim tweeduizend mensen van inbraak verdacht, bijna een kwart minder dan het jaar daarvoor. Het valt het CBS wel op dat het aandeel jongeren dat wordt verdacht van woninginbraak steeds kleiner wordt.

Tien jaar geleden was nog ongeveer de helft van de inbrekers jonger dan 25 jaar, nu is dat bij een derde van de inbraken het geval. De gemiddelde leeftijd van een woninginbreker is gestegen van 28 tot 31,5 jaar.

Op onderstaande interactieve kaart kunt u per gemeente het aantal woninginbraken (totaal en per duizend huishoudens) zien.