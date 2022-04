Bij een brand in een dijkwoning aan de Welhoeksedijk in Rotterdam-Hoogvliet is vanochtend een persoon om het leven gekomen, waarschijnlijk de oudere bewoner. Twee omstanders probeerden de man nog te redden, maar konden vanwege het oplaaiende vuur hem niet bereiken.

De brandweer rukte kort na 8.00 uur met vele manschappen uit naar de brand, toen de vlammen al uit het dijkhuisje sloegen. De melding was dat er mogelijk meer mensen in de woning vast zouden zitten. Dat bleken echter de melders te zijn, die buiten stonden.

Hulp te laat

Het lukte de brandweerlieden het slachtoffer uit het brandende huis te halen, maar de hulp kwam voor hem te laat. Hij was al overleden. Volgens buren is het hun buurman die is overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De dijk waar het huis aan ligt is afgesloten, evenals een fietspad in de buurt.

Het kleine dijkhuisje dat net buiten de bebouwde kom van Hoogvliet ligt, bestaat grotendeels uit hout en is niet meer te redden. De brandweer is nog druk bezig en probeert er voor te zorgen dat het vuur niet overslaat op de schuur. De volgende woningen liggen op enige afstand.

Zwarte rook

Zwarte rookwolken drijven over de weilanden richting Poortugaal, waar het ondanks de harde wind goed te ruiken is. Metingen hebben uitgewezen dat er geen extra risico is aan de rook. De brandweer adviseert wie last heeft toch vooral ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven.

De twee omstanders die de reddingsactie hielden, zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Zij hadden geen klachten. De grote schade zal het onderzoek naar de oorzaak bemoeilijken.