Bij een incident aan de Meeuwerderweg in Groningen is zaterdagavond een auto het volle terras van Café Boone opgereden. Daarbij is één persoon gewond geraakt. Dat melden meerdere media.

Rond 21.00 reed de auto het terras op. Volgens een getuige die Dagblad van het Noorden heeft gesproken stapte de bestuurder uit, zwaaide met een mes en zette dat op de nek van een vrouw op het terras. Toen de kroegeigenaar de situatie probeerde te kalmeren, stapte de bestuurder weer in en reed weg, waarbij hij de kroegeigenaar enkele meters meesleurde. De eigenaar raakte daarbij gewond en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie bevestigt het incident. De dader wist eerst te ontkomen, maar is later op de avond aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit de stad. Volgens de politie is het onderzoek nog gaande. Café Boone is de komende week gesloten.