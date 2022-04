Met een zielig verhaal probeerde een man de politie in Zwolle ervan te overtuigen hem niet meteen naar de gevangenis te sturen voor het uitzitten van een nog openstaande celstraf. Helaas voor hem viel hij al snel door de mand.

Een agent zag gisteravond in Zwolle een man lopen die door de politie werd gezocht, omdat hij nog 28 dagen de cel in moest. De betreffende agent waarschuwde zijn collega's en die troffen de man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan, valt te lezen op Twitter.

De politie vertelde de man, die bekendstaat als veelpleger, dat hij zijn resterende straf nog moest uitzitten. Dat kwam hem bijzonder slecht uit, zei hij. De politie schrijft dat de man emotioneel werd en vertelde dat hij deze maandag naar de uitvaart van een dierbaar familielid moest. Daarna wilde hij zichzelf wel melden om aan zijn openstaande celstraf te voldoen.

Aangezien het om een oudere zaak ging, besloten de agenten die afspraak aan te gaan. Maar niet voordat zij het verhaal van de man hadden gecheckt. En toen viel hij door de mand.

'De familieband bleek toch niet zo innig te zijn', schrijft de politie op Twitter. 'De directe nabestaanden kenden de vermeende overledene niet eens. De man kon zijn krokodillentranen in zijn cel drogen'. Hij zit nog de rest van de maand april vast.