In een container met koper op een bouwterrein aan de IABC in Breda, is zondagavond brand ontstaan. Een omstander merkte de brand op en sloeg alarm.

De brandweer ging rond 22.35 uur af op een voertuigbrand maar ter plekke bleek het te gaan om een container met koper. Met twee voertuigen was de brandweer aanwezig om de brand onder controle te krijgen. In de buurt stonden voertuigen graafmachines. Volgens een woordvoerder van de brandweer stonden deze op redelijke afstand waardoor het vuur niet kon overspringen. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.