Twee cavia's zijn in de kou achtergelaten in een doos bij een afvalcontainer in Vleuten. De dierenambulance van Utrecht heeft ze opgehaald.

De dieren werden gevonden op de Burchtwal/Burchtpromenade. De mensen van dierenambulance hopen dat iemand iets gezien heeft of dat iemand de diertjes herkent. Op internet is door mensen woedend gereageerd.